Начались продажи премиального Skoda Kodiaq

Чешский производитель объявил российские цены и начал продажи топовой версии своего флагманского кроссовера Skoda Kodiaq — Laurin & Klement. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 8 августа.

Версия Laurin & Klement получила свое название в честь отцов-основателей компании Вацлава Лаурина и Вацлава Клемента. Машина отличается не только расширенным оснащением, но и измененным дизайном. Логотипы Laurin & Klement нанесены на передние крылья и накладки порогов, хромированные элементы внешнего декора, включая решетку радиатора, новые передний и задний бамперы и легкосплавные 19-дюймовые диски Sirius цвета антрацит.

В базовое оснащение модификации входят, в числе прочего, водительские сиденья с электроприводом и функцией памяти, боковые зеркала с электроприводом, электрообогревом, автоматическим затемнением и системой мониторинга слепых зон, аудиосистема Canton мощностью 575 Ватт с девятью динамиками.

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В России Skoda Kodiaq Laurin & Klement предлагается с двумя вариантами двигателей объемом 2 литра: бензиновым мощностью 180 лошадиных сил либо дизельным мощностью 150 лошадиных сил. Оба мотора доступны исключительно с полным приводом и роботизированной коробкой передач DSG-7.

Ранее Skoda показала спортивную версию своего компактного кроссовера Karoq Sportline. Машина получила новые бамперы и колеса, декоративные элементы черного цвета, спортивные сиденья и рулевое колесо. Дебют Karoq Sportline состоится в октябре на автосалоне в Париже.

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