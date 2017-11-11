Внедорожник Skoda обзавелся «Золотым рулем»

Внедорожник Skoda Karoq удостоен премии «Золотой руль» в номинации «Компактный SUV». Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы компании в субботу, 10 ноября.

«Skoda Karoq призван устанавливать новые стандарты. С его появлением мы продолжаем кампанию по расширению модельной линейки в классе SUV, — прокомментировал Кристиан Штрубе (Christian Strube), член совета директоров Skoda, ответственный за техническое развитие. — Я очень рад, что наша новинка была оценена по достоинству».

Фото: Пресс-служба Skoda

Конкурс «Золотой руль» проводят немецкие автомобильные издания Bild am Sonntag и Auto Bild и их региональные версии на основе читательского голосования и собственных тест-драйвов, которые организует экспертное жюри из профессиональных гонщиков, инженеров, знаменитостей и журналистов.

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В 2017 году 53 эксперта выбрали победителей из 42 автомобилей в различных категориях (городские и компактные автомобили, компактные SUV, большие SUV, среднеразмерные автомобили, представительские автомобили и спорткары). Тест-драйвы прошли на полигоне Балокко в Северной Италии. В номинации «Компактный SUV» Skoda Karoq стал лучшим из 12 машин.

Ранее сообщалось, что Skoda Karoq будет комплектоваться встроенным модулем LTE и точкой доступа WLAN. Онлайн-сервисы информационно-развлекательной системы предоставляют информацию в режиме реального времени и помогают в навигации.