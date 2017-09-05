Обнародованы секретные подробности оборудования Skoda Karoq

Чешская автомобильная марка Skoda раскрыла в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 5 сентября, подробности оборудования своего нового компактного SUV — Karoq.

Автомобиль будет комплектоваться встроенным модулем LTE и точкой доступа WLAN, что позволит пассажирам постоянно находиться в интернете. Онлайн-сервисы информационно-развлекательной системы предоставляют в режиме реального времени разнообразную информацию и помогают в навигации.

Фото: пресс-служба Skoda

Система Care Connect обеспечивает помощь в случае аварии или неисправности с помощью удаленного доступа к автомобилю, а кнопка экстренного вызова автоматически запрашивает помощь в случае дорожно-транспортного происшествия. Доступ к дополнительным онлайн-услугам можно получить через приложение Skoda Connect. Они позволяют удаленно проверить состояние автомобиля, настроить его функции или найти его местоположение при помощи смартфона.

Также это первая машина марки, который оснащается полностью настраиваемой цифровой приборной панелью. Премьера модели состоится на Международном автосалоне во Франкфурте.