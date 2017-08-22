Skoda впервые оборудовала машину полностью цифровой приборной панелью

Чешская автомобильная марка Skoda привезет на международный автосалон во Франкфурт новый SUV — Karoq. Официальная премьера состоится в начале сентября. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки. Это первая машина марки, который оснащается полностью настраиваемой цифровой приборной панелью.

Водителю предложены четыре варианта оформления, определяющие базовую структуру панели: «классический», «цифровой», «инфо-профиль» и «минималистичный».

Фото: пресс-служба Skoda

Данные об аудиосистеме, телефоне, состоянии автомобиля, системах помощи водителю – например, Lane Assist или Front Assist – могут располагаться справа, слева или в центре дисплея.

Новый SUV представили в начале мая 2017 года. По словам представителей марки Karoq должен стать заменой внедорожнику Yeti.