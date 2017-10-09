Немцы восхитились дизайном Skoda

Автомобиль Skoda Karoq получил награду за лучший дизайн в классе компактных SUV. Об этом представители чешской компании сообщили корреспонденту «Ленты.ру» в понедельник, 9 октября.

Модель завоевала награду Autonis в читательском голосовании немецкого журнала Auto motor und sport, получив 28,7 процента голосов и одержав победу над 17 конкурентами.

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«Мы гордимся победой Skoda Karoq в номинации "Лучший дизайн", присужденной читателями журнала Auto motor und sport. Наши клиенты очень тепло приняли новый фирменный стиль бренда, яркий и лаконичный. Премия Autonis стала лучшим тому подтверждением, а также дополнительным стимулом для нас и дальше развивать дизайн наших автомобилей», — отметил Кристиан Штрубе, член Совета директоров компании, ответственный за техническое развитие.

5 сентября Skoda раскрыла подробности оборудования Karoq. Сообщалось, что автомобиль будет комплектоваться встроенным модулем LTE и точкой доступа WLAN, что позволит пассажирам постоянно находиться в интернете. Также в машине будет встроена кнопка экстренного вызова, которая автоматически запрашивает помощь в случае дорожно-транспортного происшествия.