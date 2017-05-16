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Сядут все

Какие автомобили выбирают в качестве семейных

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Фото: Onoky / Eric AUDRAS / Diomedia.com

Со времен Евгения Ильфа и Ильи Петрова, провозгласивших устами своего литературного героя, великого комбинатора товарища О. Бендера, что «автомобиль не роскошь, а средство передвижения», прошло уж более 80 лет. И за эти годы автомашина действительно успела превратиться из малодоступного объекта почитания родных и зависти соседей в практичный и совершенно обыкновенный способ перемещения себя и близких из пункта «А» в пункт «Б». Неудивительно, что самая распространенная причина покупки автомобиля сегодня — необходимость в удобном, безопасном и экономичном транспорте для всей семьи. Но, как разнятся семьи, так разнятся и понятия о «семейной» машине…

От мала до велика

Сегодня под семейной машиной обычно понимается компактный хэтчбек или универсал («малый средний класс» в российской классификации). Авторитетный британский журнал What Car? определяет такой автомобиль как «используемый для ежедневного вождения: отвезти детей в школу и обратно, добраться до работы, а в выходные — уместить все пожитки для выезда за город» и приводит в качестве примеров Ford Focus, VW Golf, Skoda Octavia и как премиальный вариант — Audi A3. Все эти автомобили достаточно вместительны, но вместе с тем компактны по габаритам и экономичны.

Впрочем, восприятие автомобиля как семейного транспорта не всегда было столь однозначным. Первой в мире автомашиной, имевшей право на статус семейной, был, вероятно, знаменитый Ford T. «Жестяная Лиззи», как прозвали самый массовый автомобиль первой половины ХХ столетия (с 1908 по 1927 год было выпущено 16,5 миллиона экземпляров разных модификаций — в 1914-м 9 из 10 бегавших по дорогам мира автомобилей были «фордами») в 1920 году стоила 395-500 долларов, примерно половину среднестатистической годовой зарплаты учителя. Неудивительно, что американцы массово пересаживались на «железного коня».

Уместить всю семью, правда, было проблематично — характерно, что открытое всем ветрам заднее сиденье некоторых модификаций с кузовом «ранэбаут» (сохранившееся и в части вариантов модели А) именовалось в народе «тещиным местом». Тем не менее «форды» в кузовах «туринг» с откидным верхом и полностью закрытом «тюдор» предоставляли достаточный уровень комфорта и багажное пространство для семьи из четырех человек (с тещей или без).

«Тещино место» продержалось в автомобильном обиходе аж до 1949 года (последней машиной с таким откидным креслом в багажнике был британский Triumph 1800 Roadster), а роль семейной машины в 1960-е заняли сперва трехобъемные седаны (легендарный Fiat-124 и все его вариации, включая наши «Жигули»), а затем универсалы и хэтчбеки. Впрочем, случались и неожиданные попытки переосмысления тренда.

Так, в конце 1990-х конструкторы АЗЛК, отвечая на поступившее предложение о выпуске «народной» машины, представили купе «Москвич-2142S0 Дуэт» на основе представительских «Ивана Калиты» (передняя часть кузова) и «Князя Владимира» (задняя). На весь цикл от проекта до первого опытного экземпляра ушло лишь две недели, и вскоре «автомобиль для молодой семьи» был представлен начальству. Над странным творением вовсю поиздевались журналисты, а продать удалось лишь полтора десятка машин — благо, «Дуэт» стоил в три раза дороже обычного хэтчбека «Святогор».

Смена ориентиров

Большинство автопроизводителей все же идут навстречу реальным пожеланиям покупателей и создают семейные машины, рассчитанные на пять-семь человек в уже привычных для этой цели кузовах хэтчбек или универсал. Стоит заметить, что кузов «универсал» в Италии, например, вообще известен как Familiare, «семейный». Согласно данным Eurostat, статистического органа Евросоюза, в большинстве европейских стран наибольшим спросом пользуются малолитражные автомобили с бензиновыми двигателями, за исключением Латвии и Ирландии, где лидируют дизельные машины (74 и 71 процент новых регистраций в 2015 году соответственно). Процент покупаемых для семейного пользования автомобилей с большим рабочим объемом двигателя велик только в богатых странах, не входящих в Европейский союз, — 23 процента приобретенных новых автомобилей в Лихтенштейне и 17 процентов в Швейцарии.

Россияне совсем недавно также стремились к покупке большой семейной машины. Но, по данным агентства «Автостат Инфо», количество приобретаемых для всей семьи автомобилей D-класса стремительно падает: по итогам первого квартала 2017 года продажи таких машин уменьшились на 12,6 процента. Характерно, что в лидеры при этом вышли не относительно доступные по цене корейские автомобили, показывавшие максимальный рост в аналогичный период прошлого года, а премиальные японские марки. Так, на 48,8 процента вырос в этом сегменте спрос на продукцию Mazda, на 40,1 процента стало больше покупателей у Infiniti. Немецкие бренды показывают падение, за исключением «мерседесовского» С-класса, спрос на который вырос на 16,5 процента.

В целом же россияне со средним достатком все активнее переориентируются на недорогие, но вместительные автомобили компактного класса — в точности как и европейцы. Некоторые эксперты, правда, считают, что у нас вообще бессмысленно говорить о «семейных» машинах как отдельном сегменте. «В нашей стране "семейным" считается тот автомобиль, который есть. Независимо от типа кузова, объема багажника или количества посадочных мест в салоне. Под семейные нужды с одинаковым успехом приспосабливается хоть скромный седан Lada Granta, хоть Toyota Land Cruiser — все зависит лишь от бюджета. Почему у нас не прижились специализированные модели? Причина проста, это их дороговизна и проблема с дорогами», — считает главный редактор портала MotorPage.ru Иван Владимиров.

Владислав Крылов

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