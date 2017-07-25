Skoda внедрилась в Cirque du Soleil

Чешская автомобильная марка Skoda заключила партнерское соглашение с канадским цирком Cirque du Soleil. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 25 июля.

Соглашение о партнерстве заключено до 2021 года и включает в себя широкомасштабные маркетинговые кампании, а также эксклюзивные мероприятия для VIP-гостей: экскурсии за кулисы шоу, встречи с артистами и различные промо-активности в Лас-Вегасе, в котором Cirque du Soleil выступает уже более 20 лет. Кроме того, чешский бренд появится в рекламных материалах Cirque du Soleil в прессе, интернете, на билбордах и телевидении.

Cirque du Soleil («Цирк Солнца») — канадская компания, основанная в 1984 году Ги Лалиберте и Жилем Сент-Круа. Специализируется на сфере развлечений. Она насчитывает около четырех тысяч человек, что позволяет труппам давать представления одновременно в нескольких странах. Зрители могут увидеть яркие акробатические шоу, представляющие собой смесь циркового и уличного искусства.

