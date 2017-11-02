Skoda удивила рынок плодовитостью

Чешская автомобильная марка Skoda выпустила с начала 2017 года более миллиона автомобилей. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 2 ноября.

Фирма перекрывает миллионный рубеж уже четвертый год подряд, однако впервые такой результат был достигнут уже в октябре. По данным представителей фирмы, наибольший вклад в успех внесли модели Octavia, Superb и Fabia. Также показали хорошие результаты по продажам семейный внедорожник Kodiaq и компактный SUV Karoq.

«Выпуск одного миллиона автомобилей — это важное для нас достижение в этом году. Этот результат подчеркивает эффективность работы наших производственных площадок и высокий профессионализм сотрудников. В этом году мы рассчитываем снова установить новый рекорд», — подчеркнул член Совета директоров Skoda, ответственный за производство и логистику, Михаэль Оэльеклаус (Michael Oeljeklaus).

С момента присоединения к концерну Volkswagen Group в 1991 году компания увеличила объем производства в семь раз. В Чехии, помимо главного завода в Млада-Болеславе, фирма управляет еще двумя предприятиями в Квасинах и Врхлаби. Кроме того, автомобили бренда сходят с конвейеров заводов Volkswagen Group и локальных партнеров в Китае, Индии, России, Казахстане, Украине, Алжире и Словакии.