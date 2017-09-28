Skoda отметила юбилей привлекшей внимание «Мисс США» революционной модели

Чешская автомобильная марка Skoda отметила 60-летний юбилей модели 450. Об этом редакции «Ленты.ру» сообщила пресс-служба бренда.

Автомобиль с открытым кузовом типа родстер был впервые показан на Международной выставке машиностроения в Брно в сентябре 1957 года. В октябре того же года он представлял марку на Международном автосалоне в Лондоне, где рядом с ним позировала «Мисс США» Шарлотта Шеффилд.

Фото: Skoda

Skoda 450 стала топовой моделью в семействе 440-445-450. Первая цифра в названии автомобиля обозначала количество цилиндров, а вторая и третья — мощность двигателя в лошадиных силах. Продольно установленный четырехцилиндровый двигатель приводил в движение задние колеса. Благодаря инновационному шасси с независимой подвеской автомобиль отличался высоким уровнем комфорта даже на плохих дорогах. В целом, компания характеризует конструкцию автомобиля как революционную для своего времени.

Автомобиль собирался на заводе в Квасинах. Всего было выпущено 1010 родстеров, причем две трети из них были отправлены на экспорт — 408 автомобилей были реализованы в США.