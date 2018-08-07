Skoda Karoq добавили спортивности

Skoda представила версию Sportline своего нового кроссовера Karoq. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 7 августа.

Karoq Sportline — вторая специальная версия новинки после модификации Scout. Машина получила спортивные бамперы и сиденья, а также 18-дюймовые колесные диски Mytikas. Опционально доступны диски большего размера Vega диаметром 19 дюймов. Новую версию Karoq отличают логотипы Sportline на передних крыльях, окраска кузова с черными деталями, тонированные стекла и черные рейлинги на крыше.

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Главная отличительная черта интерьера Karoq Sportline — черные спортивные сиденья с контрастной серебристой строчкой, отделанные трехслойным дышащим материалом Thermoflux. Многофункциональное спортивное рулевое колесо обшито перфорированной кожей с серебристой строчкой, накладки на педали выполнены из нержавеющей стали.

Опционально для Skoda Karoq Sportline предлагается цифровая приборная панель. В версии Sportline доступен дополнительный пятый режим работы: он отображает тахометр и текущую скорость по центру экрана.

Новый кроссовер Skoda оснащен четырьмя турбо-моторами (двигатель 2.0 TSI мощностью 190 лошадиных сил предлагается эксклюзивно для этой версии). Гамма двигателей также включает два двухлитровых дизельных агрегата. Более мощная версия с семиступенчатой коробкой передач DSG и системой полного привода развивает 190 лошадиных сил.

Фото: Skoda 1 /2

Переднеприводная версия с двигателем 2.0 TDI мощностью 150 лошадиных сил в базовой комплектации оснащена шестиступенчатой механической трансмиссией (опционально доступна система полного привода в сочетании с трансмиссией DSG-7). Skoda Karoq с бензиновым двигателем 1.5 TSI мощностью 150 лошадиных сил доступен как в переднеприводной версии с механической коробкой передач, так и с трансмиссией DSG-7 в сочетании с полным и передним приводом.

Официально Skoda Karoq Sportline будет показан публике на Международном автомобильном салоне в Париже в октябре 2018 года.

В октябре 2017 года Skoda объявила о том, что планирует выпускать электрические автомобили на заводе в Млада-Болеславе. Первая серийная электрическая модель бренда с гибридной силовой установкой будет выпущена в 2019 году. Производство автомобиля наладят на заводе в Квасинах. Выпуск полностью электрической модели начнется на заводе в Млада-Болеславе в 2020 году.