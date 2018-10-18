Skoda раскрыла имя будущей серийной модели

Будущая серийная компактная модель Skoda, дизайн которой был представлен на Парижском автосалоне, получила название Scala, говорится в пресс-релизе компании, полученном редакцией «Ленты.ру».

«Это абсолютно новая модель, которая задаст стандарты в своем классе во всем, что касается технологий, безопасности и дизайна», — отметил председатель Совета директоров Skoda Auto Бернхард Майер.

По его словам, эта машина откроет новую главу в истории выпускаемых компанией компактных автомобилей и позволит пересмотреть сложившееся мнение о всем сегменте А. Отсюда и название, которое переводится с латыни как «ступень», «лестница».

Логотип в задней части этого чешского автомобиля впервые заменят буквы, а именно название бренда, нанесенное на всю ширину крышки багажника.

Серийный хэтчбек Scala впитал черты нового дизайна, представленного концептом Skoda Vision RS на Парижском автосалоне. В компании утверждают, что в распоряжение будущих владельцев Scala попадут инновационные решения, характерные для современных автомобилей более высокого класса.

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