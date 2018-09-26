Ценности
 
Последние новости
Доллар впал в немилость в России
Хоккеист умер на льду
Авианосцы ВМС США оказались небоеспособными
Врач оставил умирать избитого зэка и поплатился за это
Московский транспорт подготовят к холодам 
Украина получит от США оружие на сотни миллионов долларов
Таксист попытался наказать нарушителей и опозорился сам
Вложения в российскую недвижимость обвалились на треть
Актриса из «Стар Трека» рассказала о пережитом в 16 лет изнасиловании
Американские бомбардировщики полетали у берегов Китая
Новости партнеров

Skoda раскрыла дизайн новой «заряженной» серийной машины компакт-класса

Перейти в «Мою Ленту»

Рассекречен облик новой серийной машины Skoda компакт-класса семейства RS. Редакция «Ленты.ру» получила дизайнерские эскизы и описанием к ним от чешского бренда.

Премьера концепта VIsion RS состоится на октябрьском Международном салоне в Париже.

Для передней части машины определяющими стали узкие фары, предающие ей особую динамичность. Сзади основной акцент создают мощный диффузор и спойлер на крыше, расположение и величина которого была тщательно выверена.

Высота концепта Vision RS составляет всего 1 431 мм, что дополняет образ гоночного болида. Длинна машины — 4 356 мм, ширина – 1 810 мм, а колесная база – 2 650 мм.

Компания также представила видео процесса создания концепта. На нем дизайнер, работая на исторической вилле в Млада-Болеславе, где расположен модернизированный несколько лет назад технологический центр ŠKODA AUTO Technology Centre, рисует будущий Vision RS, вдохновившись моделью Skoda 130 RS — машиной, которая произвела настоящий фурор в январе 1977 года после гонки в Монте Карло.

Именно 130-я Skoda предала мировую известность аббревиатуре RS (Rally Sport), появившейся на чешских автомобилях в 1974 году.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Автомобили Skoda стали технологичнее
Начались продажи премиального Skoda Kodiaq
Skoda Karoq добавили спортивности
Ценности
Ценности00:0626 сентября

«В каждом негре есть частичка бандита»

Как одевались самые опасные черные гангстеры
16:5526 сентября

Обнаженное тело самой полной в мире модели всполошило фанатов

18:3821 сентября

Уродливый аксессуар из 90-х снова стал трендом

20:5326 сентября

Объявлен главный цвет осени

Ценности00:0214 августа
Лиля Брик

Новые богини

Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
11:3025 сентября

Фанатов поразило старое лицо на школьной фотографии Ким Кардашьян

16:3910 сентября

Boss воссоздал на нью-йоркском показе атмосферу Калифорнии

14:3726 сентября

Модный провал Меган Маркл попытались оправдать

Ценности00:0319 августа

Красный папа

Дачи, машины и тайны Иосифа Сталина
14:4925 сентября

Названа лучшая одежда осени

18:0111 сентября

Москвичей пригласили на дворовую вечеринку в бывшей промзоне

11:1326 сентября

Названа цена самых дорогих туфель в мире

Россия
Массовые протесты в Ингушетии
Власти хотели тайно передать земли республики Чечне. Местные жители против
«Есть шутки про геев, льстецов и блудниц»
Duran нарисовал тысячи комиксов. Но россиян сажают только за одну его картинку
«Выбегать на площади голыми — перебор»
Она обливает мужчин в метро. Но не считает себя феминисткой и голосует за Путина
Врач оставил умирать избитого зэка и поплатился за это
«Делая вид, что лечишь»
Как работать без лекарств и оборудования: откровенный рассказ российского врача
Придется повторить
Что нужно знать о самых удивительных выборах в современной истории России
Мужчинам отсоветовали пропускать женщин первыми в лифт
Все материалы
Мир
«Правда никому не нужна»
Зачем российские наемники едут в Афганистан
Американские бомбардировщики полетали у берегов Китая
Трамп оправдал смеявшихся во время его выступления делегатов
Трамп расхотел дружить с Си Цзиньпином
Индийцам разрешили изменять без последствий
Турция заявила о нежелании подчиниться санкциям США против России и Ирана
В США признали невозможным применить к России более жесткие санкции
Все материалы
Бывший СССР
«Главное — не повторять ошибок Украины. Иначе разорвут»
Президент Молдавии Игорь Додон о вступлении в Евросоюз и дружбе с Путиным
Живи тихо, умри скоро
От этих детей отказались родители. Их дни пройдут в изоляции и забвении
Красные отцы украинской нации
Большевики хотели укрепить власть на окраинах. Так появились настоящие украинцы
Украина пообещала в ближайшее время выдворить консула Венгрии
Украина раскрыла цель создания базы ВМС в Азовском море
Порошенко передал Генсеку ООН ноту о разрыве договора о дружбе с Россией
Климкин уснул на выступлении Порошенко в Нью-Йорке
Все материалы
Экономика
«Они держат нас за яйца»
Секс, наркотики, блокчейн: что творилось на главной сходке любителей криптовалют
«Роснефть» и инновации
Концерн раскрыл секреты последних разработок
Самый экологичный и безопасный
«КамАЗ» показал, на что способен московский электробус
Авиакомпания «Победа» опровергала утверждения сенатора Башкина
Доллар впал в немилость в России
«Черкизово» наказали за просрочку
Россиянам рассказали о судьбе денег
Все материалы
Силовые структуры
«Убить не убьют, но накажут»
Российские арестанты подсели на карточные игры. Они теряют все, становясь рабами
Тамбовская ОПГ начала охоту на свидетелей
За неделю в Петербурге совершены два громких покушения
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Бывших дагестанских чиновников уличили в давлении на свидетелей
Российский заключенный угнал машину тюремщиков и сбежал из колонии
Второго за две недели российского участкового нашли с простреленной головой
Погибший за решеткой вор в законе Вагон жаловался на угрозы оперативников
Все материалы
Наука и техника
Майкл АтьяРешала
Математик представил решение «проблемы тысячелетия». Коллеги ему не верят
Последний крестцовый поход
Самая сексуальная героиня видеоигр снова спасает мир: Shadow of the Tomb Raider
«Живых затолкали в паровозную топку»
Почему коммунисты потеряли Приморье и при чем тут украинские националисты
Авианосцы ВМС США оказались небоеспособными
Расшифрованы загадочные египетские письмена
Семилетний ребенок взломал обновленную iOS 12 для iPhone
Доказана польза аспирина в борьбе с раком
Все материалы
Спорт
Наигралась
Серена Уильямс устала от тенниса. Это конец?
Хоккеист умер на льду
Боец UFC пообещал не трогать матерей соперников
Неймар намазался кремом во время матча и стал мишенью для насмешек
Тренер «Спартака» отказался видеть в футболистах машины
В «Манчестер Юнайтед» произошел раскол
«Барселона» пропустила дважды за минуту и впервые в сезоне проиграла
Все материалы
Культура
«Он известен как Крымский мясник»
Билл Клинтон написал триллер про президента России, террористов и спецслужбы
Возбуждая желание
Супермодели и знаменитости на лучших фотографиях последних 100 лет
Виктор Пелевин Диалоги вагины
Виктор Пелевин о деньгах, счастье и феминизме
Вдова Вороненкова вышла замуж и пожалела об этом
Актриса из «Стар Трека» рассказала о пережитом в 16 лет изнасиловании
Назван неожиданный автор слухов о переезде Орбакайте в США
Актриса Галина Польских попала в больницу
Все материалы
Интернет и СМИ
Жизнь за гранью
Лучшие фотографы мира показали, как выглядят реальные боль, нищета и смерть
Обнаженные тела в рекламе мороженого взбесили пользователей сети
«Интернет потерпел крах»
В сети бушуют цензура и блокировки. Но есть способ спастись
На картах Google рассмотрели лох-несское чудовище
Обновление Google Chrome поставило пользователей под угрозу
Ребенок ворвался в прямой эфир новостей и сорвал выпуск
Снимок мужчины с ребенком в туалете обнажил неожиданную проблему отцовства
Все материалы
Ценности
«В каждом негре есть частичка бандита»
Как одевались самые опасные черные гангстеры
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Трехгрудка
Изощрения и извращения Миланской недели моды
Обнаженное тело самой полной в мире модели всполошило фанатов
Объявлен главный цвет осени
Фанатов поразило старое лицо на школьной фотографии Ким Кардашьян
Модный провал Меган Маркл попытались оправдать
Все материалы
Путешествия
Монумент «Алеша»«Не забудьте надеть на голову бахилы!»
Зачем москвичам и иностранцам ехать в Мурманск
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
«Бомжи? Мы просто живем, где нравится»
Нудисты, волны и зеленое вино: зачем россиянам ехать в Португалию
Впервые летевший на самолете пассажир перепутал аварийную дверь с туалетом
Невменяемый пассажир захотел зарядить телефон в кабине пилота
Англичанин прожил две недели в российском аэропорту
Очередное варварское обращение с багажом сняли на видео
Все материалы
Из жизни
Шар смерти
Профессор годами избегал наказания за убийство жены. Его сгубила любовь к газам
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
«А как вы хотели? Вы же чужую страну приехали покорять!»
Рассказ россиянина о жизни в США
Мужчина отдал жизнь ради спасения внука при падении со скалы
Бывший ученик пожертвовал орган на спасение ненавистной учительницы
«Мертвый» младенец воскрес в морге
Белый кит заблудился и приплыл к Лондону
Все материалы
В бой идут одни каблуки
Замена кроссоверу или рабочая лошадка? Месяц с Renault Dokker — итоги и цена владения
«Крыло чайки» для бедных
700 килограммов ярости редкого спорткара Autozam AZ-1, который и Suzuki, и Mazda
Черное зеркало
Зачем Lexus ставит камеры вместо зеркал и почему этого не сделали раньше?
Раритеты на прокачку
Если бы классические суперкары за десятки миллионов рублей кто-то решился тюнинговать
Новой «трешке» BWM поменяют фирменный элемент кузова
Прототип новой «заряженной» Skoda оказался гибридом
Hyundai построила «заряженного» конкурента Skoda Octavia RS
Все материалы
Дом
Московские цены
Как выглядят самые дорогие квартиры российской глубинки
Главное — успеть
В Москве исчезают квартиры-студии. Это навсегда?
«Ты же дура, не умеешь ничего»
Секретарша вышла замуж за москвича с квартирой. Ее жизнь превратилась в кошмар
Россиянин нашел оригинальный способ компенсировать аренду жилья и попал под суд
Вложения в российскую недвижимость обвалились на треть
Проблему обманутых покупателей квартир пообещали решить за четыре года
Аналитики заговорили о новом витке роста цен на жилье в Москве
Все материалы