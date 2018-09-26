Skoda раскрыла дизайн новой «заряженной» серийной машины компакт-класса

Рассекречен облик новой серийной машины Skoda компакт-класса семейства RS. Редакция «Ленты.ру» получила дизайнерские эскизы и описанием к ним от чешского бренда.

Премьера концепта VIsion RS состоится на октябрьском Международном салоне в Париже.

Для передней части машины определяющими стали узкие фары, предающие ей особую динамичность. Сзади основной акцент создают мощный диффузор и спойлер на крыше, расположение и величина которого была тщательно выверена.

Высота концепта Vision RS составляет всего 1 431 мм, что дополняет образ гоночного болида. Длинна машины — 4 356 мм, ширина – 1 810 мм, а колесная база – 2 650 мм.

Компания также представила видео процесса создания концепта. На нем дизайнер, работая на исторической вилле в Млада-Болеславе, где расположен модернизированный несколько лет назад технологический центр ŠKODA AUTO Technology Centre, рисует будущий Vision RS, вдохновившись моделью Skoda 130 RS — машиной, которая произвела настоящий фурор в январе 1977 года после гонки в Монте Карло.

Именно 130-я Skoda предала мировую известность аббревиатуре RS (Rally Sport), появившейся на чешских автомобилях в 1974 году.

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