Skoda рассказала о характере нового серийного хэтчбека Scala

Компактный пятидверный хэтчбек Skoda Scala открывает новый этап в развитии дизайна чешского автомобильного бренда, говорится в пресс-релизе компании, полученном редакцией «Ленты.ру».

Машина, старт продаж которой в Европе запланирован на первую половину 2019 года, первой получит те элементы и решения, которые затем изменят стиль других моделей Skoda. Так, к примеру, традиционный логотип на крышке багажника заменят буквы.

Scala станет первым автомобилем чешского бренда, построенном на платформе A0MQB. Это, в числе прочего, означает, что новая компактная машина получит просторный салон и багажник.

Автомобиль, по выбору владельца, может быть оснащен пятью двигателями TSI и TDI, мощностью от 90 до 150 лошадиных сил, а также агрегатом G-TEC, который работает на сжатом газе.

По задумке производится Scala призвана изменить отношение к машинам класса «А». Модель получит полностью светодиодные фары и задние фонари, самые современные возможности сетевого подключения и системы безопасности.

Дизайн будущей серийной модели Skoda был представлен на Парижском автосалоне. В переводе с латыни ее название — Scala —

означает «ступень» или «лестницу». Машина впитала черты концепта Skoda Vision RS.

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