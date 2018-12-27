Детей превратили в металлургов

В детском образовательном парке «Кидзания» в ТЦ «Авиапарк» открылась игровая зона горно-металлургического комплекса «Норникель». Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

В игровой зоне воссоздана современная диспетчерская металлургического завода с проекционной стеной и плавильный цех, где юные посетители могут с помощью очков виртуальной реальности управлять процессом плавки металлов. Специальное программное обеспечение позволяет детям пройти «ускоренный курс» металлургии и горного дела, попробовать себя в управлении разными агрегатами и изучить правила безопасности.

Фото: пресс-служба «Кидзании» 1 /3

Также в игровой зоне «Норникеля» открыт музей «Покоряем Север», где дети узнают о природе Севера, о добыче и применении цветных металлов и могут сделать себе памятный знак почетного сотрудника комплекса на специальном аппарате.

В зоне «Норникеля» ожидается также открытие цеха электролиза и рудника «Кидзанийский», где дети узнают о профессиях бурильщика-взрывника и горняка.

Детский образовательный парк «Кидзания» — игровой городок для детей от 4 до 16 лет площадью 10 тысяч квадратных метров в ТЦ «Авиапарк». В «Кидзании» дети могут узнать о более 100 различных профессий (их список регулярно пополняется), получить практические навыки и сведения об окружающем мире. В парке есть игровые больница, школа, аэропорт, телевизионный канал, салон красоты, рестораны, магазины, различные виды транспорта и многое другое. Партнерами парка выступают настоящие производственные и торговые компании.

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