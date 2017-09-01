Разработкой летающего Audi займутся дети

В парке игрового обучения «Кидзания» открылся детский центр автомобильного дизайна Audi. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 1 сентября.

С помощью специального оборудования дети смогут создавать концепт-кары, проводить испытания и разрабатывать интерьер автомобиля будущего. Предлагается создать три варианта концепт-каров: машину для путешествий, семейный автомобиль и городской концепт. Главное условие: это должен быть не просто автомобиль, а летающее транспортное средство будущего.

Также в центре оборудуют гоночную трассу и зону технического обслуживания, где можно на примере настоящего Audi изучить устройство и принципы работы транспортных средств.

Audi — немецкий автопроизводитель, входит в состав Volkswagen Group. Компания основана в 1932 году. В настоящее время ее штаб-квартира расположена в Ингольштадте (Германия).