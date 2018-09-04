«Роснефть» и «Кидзания» провели экскурсию для детей из реабилитационных центров

«Роснефть» и детский образовательный парк «Кидзания» провели первую экскурсию для детей из реабилитационных центров и детских домов. Ее участниками стали 30 ребят из Сергиево-Посадского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, сообщает пресс-служба нефтяной компании.

Как отмечают в «Роснефти», в Кидзании дети посетили несколько десятков экспозиций «города профессий»: ресторан, театр, школу искусств, банк, телестудию, больницу, а также комплекс крупнейшей нефтяной компании, который работает на территории образовательного центра.

Сотрудники «Роснефть» и инструкторы «Кидзании» провели воспитанников реабилитационного центра по нескольким зонам игрового комплекса — зоне нефтедобычи, нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) и автозаправочной станции (АЗС) «Роснефть». Дети смогли самостоятельно «поработать» на буровой установке и отправить «добытую» нефть на переработку.

На следующей площадке они узнали, что происходит с нефтью после ее добычи и какие существуют стадии переработки, прежде чем нефть превратится в бензин, дизельное топливо и другие нефтепродукты. В зоне лаборатории юные «нефтяники» самостоятельно провели несколько опытов и проверили полученное топливо на соответствие стандартам качества.

На четвертой площадке — игровом макете АЗС — дети научились не только самостоятельно заправлять автомобиль, но и узнали об инновационном бензине «Pulsar 100». Нефтяники рассказали, как топливо попадает из бензовоза в автозаправочные колонки, а дети смогли сами проверить показатели качества топлива при его приемке.

3 сентября сообщалось о том, что из Сочи стартовала морская экспедиция Института океанологии имени Ширшова Российской академии наук (ИО РАН), финансируемая «Роснефтью», по изучению черноморских дельфинов.