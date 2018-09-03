Экспедиция Института океанологии начала изучение черноморских дельфинов

Морская экспедиция Института океанологии имени Ширшова Российской академии наук (ИО РАН) по изучению черноморских дельфинов, финансируемая «Роснефтью», стартовала из города Сочи. Информация об этом размещена на официальном сайте нефтяной компании.
В сообщении отмечается, что серьезные работы по изучению черноморских дельфинов не проводились учеными с 80-х годов прошлого века из-за отсутствия достаточного финансирования. «Роснефть» же в 2018 году инициировала комплексный трехлетний проект «Изучение и мониторинг морских млекопитающих как индикатора устойчивого состояния экосистем Черного моря». Исполнителем проекта является Институт океанологии РАН.
Главной задачей проекта является получение актуальных данных об особенностях распределения, уровне загрязняющих веществ, состоянии здоровья животных. Для этого планируется проведение судовых и авиационных учетов, сбор материалов для идентификации дельфинов по внешним признакам и акустическому репертуару (издаваемым звукам), лабораторные исследования полученных образцов (генетические, токсикологические, вирусологические и микробиологические).
В сообщении также отмечается, что «Роснефть» при планировании и ведении производственной деятельности уделяет большое внимание экологическому мониторингу в зоне своей ответственности, к которой относится и Черноморский регион.
О том, что «Роснефть» профинансирует программу исследования черноморских дельфинов впервые сообщалось в ноябре 2017 года.
В водах Черного моря обитает три вида морских млекопитающих — белобочка (обыкновенный дельфин), черноморская афалина и азовка. Точные данные о численности всех трех видов дельфинов в Черном море отсутствуют. Все три вида включены в красный список Международного союза охраны природы, а черноморская афалина и азовка занесены в Красную книгу РФ.