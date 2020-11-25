Соратники Кадырова получили еще одно послабление

Главе Чечни Рамзану Кадырову и его соратникам сделали исключение во время кампании в республике против тонировки стекол автомобилей. На это обратило внимание издание «Кавказский узел».

В июле и августе чеченские силовики проводили рейды, в ходе которых принуждали водителей снимать тонировочную пленку со всех стекол автомобилей и забирали машины на штрафстоянку. При этом, как отмечают журналисты, уже в октябре во время визита Кадырова в Гудермес глава республики и сопровождающие его чиновники передвигались на автомобилях бизнес-класса с тонированными стеклами.

По мнению местных жителей, рейды против тонировки подчеркивают неравенство в чеченском обществе. «Кадыровцы ездят полностью тонированные, это машины эскорта, а также чиновники высокого ранга, они ездят полностью тонированные, без эскорта. Всем остальным — гражданским — никакой тонировки не позволяют», — рассказал изданию один из жителей Чечни.

Отмечается, что вопрос тонировки автомобилей — не единственный, в котором глава Чечни и его окружение получили послабление. Ранее местные жители критиковали власти республики за несоблюдение мер профилактики коронавируса — чиновники неоднократно появлялись в общественных местах без медицинской маски. Главу Чечни замечали без средств защиты на свадьбе племянника в сентябре, на встрече с блогерами в начале августа, а также в июне во время коллективных молитв и встреч с врачами.

Ранее спикер парламента Чечни Магомед Даудов пригрозил жителям республики усилить действующие в регионе ограничительные меры, если население не будет соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. По его словам, речь идет о введении режима самоизоляции.