Россия
 
Последние новости
Вирусолог заявил об изменяющейся структуре коронавируса
Раскрыты обвинения задержанному ФСБ замглавы правительства Подмосковья
Российский вирусолог оценил шансы чипировать человека через прививку
Российскую школу отремонтировали за 11 миллионов и сделали туалет на улице
Минск после обещания Лукашенко начали зачищать от протестной символики
Хозяева вырвали щенка из пасти душившего его питона
Дженнифер Лопес обвинили в хвастовстве из-за фото на борту роскошного самолета
Испытания «Царь-пули» в США показали на видео
Бывшая жена российского олигарха засудила сына из-за спрятанных денег
Названа причина избиения Прилучного
Новости партнеров
Прослушать новость

Власти Чечни пригрозили жестким карантином из-за коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»

Власти Чечни пригрозили усилить действующие в регионе ограничительные меры в случае, если население не будет соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Об этом сообщает «Грозный-информ» в среду, 25 ноября.

«Пока ситуация под контролем, но если поток больных в медучреждения начнет увеличиваться и врачи не будут справляться, мы будем вынуждены вводить жесткие карантинные меры», — заявил спикер парламента республики Магомед Даудов.

Он пояснил, что речь идет о введении режима самоизоляции. «Если вы не хотите, как раньше, сидеть дома, без возможности выходить, то всем необходимо придерживаться правил», — сказал он, обращаясь к жителям Чечни.

За сутки в Чечне выявлен 91 случай заражения коронавирусом, общее число инфицированных с начала пандемии достигло 3854. В целом по России за последние 24 часа COVID–19 подтвердился у 23 675 человек в 85 регионах. Всего за время эпидемии в стране заразились 2 162 503 жителя.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Магомед Даудов: Следующий режим самоизоляции будет гораздо жестче
Регионы с минимальным числом случаев коронавируса объяснили свой результат
Муфтий призвал чеченцев к вакцинации по шариату
Кадыров назвал единственную проблему российской вакцины от коронавируса