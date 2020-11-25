Власти Чечни пригрозили жестким карантином из-за коронавируса

Власти Чечни пригрозили усилить действующие в регионе ограничительные меры в случае, если население не будет соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Об этом сообщает «Грозный-информ» в среду, 25 ноября.

«Пока ситуация под контролем, но если поток больных в медучреждения начнет увеличиваться и врачи не будут справляться, мы будем вынуждены вводить жесткие карантинные меры», — заявил спикер парламента республики Магомед Даудов.

Он пояснил, что речь идет о введении режима самоизоляции. «Если вы не хотите, как раньше, сидеть дома, без возможности выходить, то всем необходимо придерживаться правил», — сказал он, обращаясь к жителям Чечни.

За сутки в Чечне выявлен 91 случай заражения коронавирусом, общее число инфицированных с начала пандемии достигло 3854. В целом по России за последние 24 часа COVID–19 подтвердился у 23 675 человек в 85 регионах. Всего за время эпидемии в стране заразились 2 162 503 жителя.