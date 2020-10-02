Муфтий призвал чеченцев к вакцинации по шариату

Муфтий Чечни Салах Межиев призвал жителей республики пройти вакцинацию от гриппа. Пользователей сети эта просьба возмутила, пишет «Кавказский узел».

Глава республиканского Духовного управления мусульман (ДУМ) в своем призыве подчеркнул, если те, «кто руководит медициной», говорят о необходимости вакцинации, значит «шариат налагает на нас обязанность это сделать».

Видео с выступлением Межиева опубликовано на странице ДУМ Чечни в Instagram. Комментаторов возмутило, что подобные рекомендации дает лицо духовенства. «Какое отношение имеет муфтий и вакцинация?» — написала одна из пользовательниц. Многие поддержали ее и подчеркнули, что не будут делать прививку.

В конце сентября доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова рассказала, что прививка живой вакциной от гриппа может быть эффективной в борьбе с коронавирусом, обеспечив дополнительную защиту организму. По ее словам, живая вакцина от гриппа может обеспечить некоторую кросспротекцию от коронавируса.

В августе глава Чечни Рамзан Кадыров назвал единственную проблему российской вакцины от коронавируса. По его мнению, это транспортировка. «Если их можно будет перевозить, никаких проблем с вакцинацией не будет. Вакцина уже доказала свою эффективность», — заявил он.