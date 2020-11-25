Полиция занялась ссорой пассажиров в одесском трамвае из-за русского языка

Украинская полиция занялась проверкой обстоятельств ссоры пассажиров в одесском трамвае из-за русского языка, передает УНИАН.

Ранее в сети появилось видео скандала. Пожилая пассажирка возмутилась тем, что одна из попутчиц говорит на русском, и заявила ей, что та «сдохнет до вечера».

Затем один из мужчин пригрозил пенсионерке тюрьмой и посоветовал ехать во Львов или Тернополь и там свистеть. При этом он представился полицейским. Другие пассажиры предложили отправить агрессивную противницу русского языка в полицию или просто выкинуть из трамвая.

В региональном управлении полиции заявили, что проверяют информацию, действительно ли мужчина на видео является сотрудником правоохранительных органов.

Ранее украинская писательница Лариса Ницой возмутилась «русификацией» Львова. По ее словам, местные жители «ежедневно скатываются в русский мир». «Дорогие львовяне, стесняюсь спросить. Где ваш бандеровский флаг? — спросила Ницой. — Как будто я в Киеве».