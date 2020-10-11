Украинская писательница возмутилась «русификации» Львова

Украинская писательница Лариса Ницой увидела во Львове тенденцию к «русификации» города. Об этом она написала в своем Facebook.

«Дорогие львовяне, стесняюсь спросить. Где ваш бандеровский флаг?» – спросила она. Ницой заявила, что жители западного города «ежедневно скатываются в русский мир», не обращая внимание на то, что «на улицах "духовной столицы Украины" все чаще звучит русский язык».

«Как будто я в Киеве». — возмутилась писательница.

Ранее Ницой назвала Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Федора Достоевского щупальцами русского мира. Она объяснила, что эти щупальца культивируются на Украине, однако знать произведения этих писателей нужно. «Но, когда в Украине не празднуется 200-летие [Пантелеймона] Кулиша, но празднуется 200-летие Пушкина, это неправильно. Для нас Кулиш намного весомее, потому что "кулишивкой" мы, собственно, и пишем», — добавила Ницой, отметив, что Пушкин для Украины — ничто.

До этого Ницой раскритиковала участников отбора на международный конкурс «Евровидение-2020». Недовольство писательницы вызвало использование русского языка. В частности, она упрекнула выросшую в Донецке певицу Ассоль за то, что та говорила по-русски. Также Ницой назвала козлами членов жюри за беседы на русском языке.