Восьмилетний мальчик пришел в гости к однокласснику и порезал его ножом

Восьмилетний мальчик из Южно-Сахалинска пришел в гости к однокласснику и порезал его ножом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областное управление Следственного комитета РФ.

По данным следствия, школьники вместе смотрели мультики и играли с планшетном, однако во время игры они поссорились, в результате чего гость нанес хозяину квартиры четыре удара ножом в область грудной клетки. Отмечается, что родителей в этот вечер не было дома.

Пострадавший был доставлен в больницу и прооперирован. По факту данного происшествия возбуждено уголовное дело.

Ранее в Санкт-Петербурге 42-летний фехтовальщик напал с ножом на двоих граждан Азербайджана и нанес им тяжелые ранения. По данным газеты «Фонтанка», 15 ноября на проспекте Ударников произошла драка. Прибывший наряд полиции нашел на месте преступления двоих пострадавших 44 и 52 лет. Их увезли в больницу в тяжелом состоянии с ножевыми ранениями живота и бедер. Напавшего на них они описали, как длинноволосого блондина в пуховике.