Доставка модулей для российской станции в Антарктиде оказалась сорвана

Доставка модулей для кардинального обновления российской научной станции «Восток» в Антарктиде оказалась сорвана из-за неожиданной и необъяснимой поломки лопасти винта атомного лихтеровоза «Севморпуть» в океане рядом с Анголой, операция перенесена на 2021 год. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли.

О том, что лихтеровоз находится у побережья Анголы и на судне проводятся ремонтные работы винто-рулевого комплекса, сообщало ФГУП «Атомфлот» 18 ноября. Информацию о потере одной из четырех лопастей единственного ходового винта судна изданию подтвердил глава дирекции «Севморпути» Росатома Вячеслав Рукша. О причинах поломки станет ясно после докового осмотра. Рукша уточнил, что для приема лихтеровоза подходит только док на Канонерском судоремонтном заводе в Санкт-Петербурге.

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Упростить ремонт лихтеровоза мог бы заход в территориальные воды Анголы, однако это требуется согласовывать с властями африканской страны, поскольку речь идет о судне с ядерной энергетической установкой. Кроме того, ситуацию осложняют введенные в Анголе жесткие ограничения из-за коронавируса.

Источники издания называют сложившуюся ситуацию форс-мажором и уверяют, что после ремонта «Севморпуть» сможет дойти до Санкт-Петербурга. Однако поломка может на год отложить обновление единственной внутриконтинентальной российской научной станции в Антарктиде «Восток», уже изношенной на 90 процентов. Несмотря на то, что на лихтеровозе установлены краны, перегрузить модули на другие суда в открытом море невозможно из-за плохих погодных условий и высоких бортов контейнеровоза. Кроме того, в этом году в Антарктике теплая весна, из-за чего припай разрушается, поэтому выгружаться опасно.

Вместе с тем источники газеты допускают, что часть оборудования и персонала все же могут быть доставлены в Антарктиду после перегрузки на другие суда, в частности, на научно-экспедиционные суда Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

В июне сообщалось, что российские ученые завершили 65-ю сезонную экспедицию в Антарктиде и вернулись в Санкт-Петербург. За время экспедиции специалисты доставили грузы для создания зимовочного комплекса на станции Восток и провели смену зимовочного состава на станциях Прогресс, Мирный и Новолазаревская.