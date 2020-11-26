Россия
 
Последние новости
Врач назвал неочевидные симптомы COVID-19
Раскрыты причины страха жителей Турции перед россиянами
Российского ректора задержали за обучение «мертвых душ» на 250 миллионов рублей
Скандальный бизнесмен явился на свадьбу с шестью беременными от него подругами
В России оценили слова немецкого министра о диалоге с Москвой с «позиции силы»
Власти российского города решили сохранить каток в форме пениса
Доставка модулей для российской станции в Антарктиде оказалась сорвана
Стали известны последние слова Марадоны перед смертью
В России перечислили российских «убийц» турецких Bayraktar TB2
Новости партнеров
Прослушать новость

В Роспотребнадзоре назвали самые частые симптомы COVID-19 у детей

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Наиболее частыми симптомами коронавируса у детей являются температура и кашель, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в беседе с РИА Новости.

По его словам, у двух процентов несовершеннолетних пациентов с COVID-19 встречаются также проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Ранее Роспотребнадзор назвал лучший способ защитить детей от коронавируса: ведомство рекомендует поощрять детей за регулярное мытье рук. В документе «О рекомендациях как говорить с детьми о коронавирусе» говорится о необходимости для детей соблюдать привычный распорядок дня. Также в ведомстве призвали объяснять ребенку правду о вирусе доступным для него языком. Если же дети слишком маленькие и не слышали о пандемии, лучше вовсе «не поднимать эту тему».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России заметили неожиданный позитивный эффект пандемии коронавируса
В российском доме-интернате зафиксировали вспышку коронавируса
Роспотребнадзор назвал лучший способ защитить детей от коронавируса