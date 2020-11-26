В Роспотребнадзоре назвали самые частые симптомы COVID-19 у детей

Наиболее частыми симптомами коронавируса у детей являются температура и кашель, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в беседе с РИА Новости.

По его словам, у двух процентов несовершеннолетних пациентов с COVID-19 встречаются также проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Ранее Роспотребнадзор назвал лучший способ защитить детей от коронавируса: ведомство рекомендует поощрять детей за регулярное мытье рук. В документе «О рекомендациях как говорить с детьми о коронавирусе» говорится о необходимости для детей соблюдать привычный распорядок дня. Также в ведомстве призвали объяснять ребенку правду о вирусе доступным для него языком. Если же дети слишком маленькие и не слышали о пандемии, лучше вовсе «не поднимать эту тему».