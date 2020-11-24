В России заметили неожиданный позитивный эффект пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса в России дала неожиданный позитивный эффект — 290 подмосковных детей-сирот были устроены в семьи, 67 из них остались на постоянной опеке, заявила замминистра образования Московской области Людмила Болатаева. Ее цитирует портал «Такие дела».

По словам Болатаевой, благодаря устройству детей на гостевой режим или предварительную опеку, ни один ребенок из подмосковных детских домов не заразился коронавирусом. Всего на начало пандемии в детских домах региона проживали чуть больше 400 воспитанников, отметила она.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о мерах поддержки приемных семей в столице. Для приемной семьи очень важна социальная и материальная поддержка после того, как ребенок взят на воспитание. С каждой семьей по желанию заключается договор о социальном сопровождении, составляется совместный план оказания услуг.