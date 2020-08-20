Правительство Подмосковья запустило ресурс для благотворителей

На платформе Электронного магазина Московской области создан благотворительный ресурс, который позволяет упростить процесс оказания адресной помощи нуждающимся. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе областного правительства.

«Созданная платформа является важным шагом в развитии волонтерского движения. Очень много людей, которые хотели бы помочь кому-то не только финансово, но, допустим, передать вещи для детей или корм для животных и так далее, не понимают, к кому обратиться», — отметила заместитель председателя регионального отделения «Союз Женщин России» Елена Гришина.

Она отметил также прозрачность проекта, который запущен на правительственном ресурсе.

«Можно не сомневаться: помощь обязательно дойдет до адресата. Факт доставки контролирует служба технической поддержки Электронного магазина», — говорится в сообщении пресс-службы.

В частности, проект привлекает внебюджетные средства в приюты для животных, также можно помочь образовательным организациям для детей-сирот и реабилитационным центрам. К настоящему моменту более 30 подмосковных организаций разместили на сайте свыше 200 объявлений.