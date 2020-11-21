В российском доме-интернате зафиксировали вспышку коронавируса

В Рудничном доме-интернате города Кизел Пермского края, где проживают дети с инвалидностью, зафиксировали вспышку коронавируса. Об этом сообщается на сайте регионального Министерства здравоохранения.

В ходе обследования положительный результат теста на коронавирус получен у 22 детей. Три человека госпитализированы. Еще 53 ребенка признаны контактными.

Отмечается, что всех заразившихся вывели в отдельный блок, организована «красная зона». Специалисты Минздрава и Минсоцразвития определяют маршрутизацию заболевших и контактных детей, оценивают проводимую терапию, а также принимают необходимые санитарные меры вместе с Роспотребнадзором.