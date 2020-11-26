Актер Борис Щербаков пожаловался на отсутствие работы и рацион из картошки

Российский актер Борис Щербаков пожаловался на отсутствие работы и свой рацион, состоящий из картошки. Об этом сообщает ФАН.

«Все перекрыто, работы никакой, вообще ничего нет. Сижу на подножных кормах каких-то. Картошки, слава Богу, накопали, мы посадили ее весной, так что сейчас ее и выкапываем», — рассказал артист. Свое бедственное положение он объяснил пандемией коронавируса.

По словам 70-летнего актера, каждый год в свой день рождения он выходил на сцену. Он добавил, что в этом году таких «прекрасных знаков» не было. Щербаков признался, что находит утешение в резьбе по дереву, которой занимается не ради денег, а «для самоуспокоения, для релаксации».

Борис Щербаков известен множеством ролей в театре. Одной из главных театральных сцен для актера был МХАТ имени А. П. Чехова. На его сцене Щербаков играл роли Жарикова в «Заседании парткома» Александра Гельмана, Власа в «Дачниках» Максима Горького и Лопахина в «Вишневом саду» Антона Чехова. Также сыграл порядка 200 ролей в кино и сериалах. Среди его работ — «Легенда №17», «Крым», «Солдаты», «Убойная сила» и «Спасти Ленинград».