Актер Борис Щербаков госпитализирован в Москве

Советский и российский актер Борис Щербаков попал в московскую больницу. Об этом сообщает телеканал «Звезда» в четверг, 19 января.

«Меня обследуют. Ничего серьезного нет. Выпишут, наверное, 28 или 29 января», — рассказал Щербаков. По словам актера, из-за госпитализации ему пришлось перенести озвучивание передачи «Последний день», которую он ведет на «Звезде».

В июле 2015 года Щербаков попал в больницу в Арзамасе из-за сердечной недостаточности. Актера госпитализировали в палату интенсивной терапии.

67-летний Борис Щербаков — народный артист России, лауреат Государственной премии СССР 1985 года. Он снимался в фильмах «Легенда №17», «Битва за Москву», «Привет, дуралеи!» и «Волшебник Изумрудного города», а также в сериалах «Солдаты», «Гостья из будущего» и «Тихий Дон».