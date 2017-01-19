Актер из «Дома летающих кинжалов» упал с лошади в Таиланде

Гонконгский актер и певец Энди Лау госпитализирован с травмами в области спины и таза, сообщает Reuters.

Лау получил повреждения после падения с лошади на рекламных съемках в Таиланде. Актер не удержался в седле и попал под копыта животного.

Сообщается, что Лау доставят в Гонконг на медицинском транспорте.

Энди Лау наиболее известен по ролям в картинах «Шаолинь», «Великая стена» и «Дом летающих кинжалов». Он также исполнил официальную песню соревнований Everyone is No.1 на Паралимпийских играх в Пекине.