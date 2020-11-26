«МегаФон» нарастил квартальную прибыль вопреки негативному влиянию пандемии

Оператор мобильной связи «МегаФон» представил финансовые результаты компании по МСФО за третий квартал 2020 года. Компания увеличивает чистую прибыль и снижает долговую нагрузку вопреки продолжающемуся влиянию пандемии.

Чистая прибыль «МегаФона» по итогам указанного периода выросла на 308,7 процента, до 13,1 миллиарда рублей за счет повышения операционной эффективности, сокращения затрат на финансирование в связи со снижением долговой нагрузки и активным управлением кредитным портфелем, а также благодаря прибыли от хеджирования валютных обязательств.

Чистый долг компании сократился за квартал на 16,3 миллиарда рублей, до 311,2 миллиарда рублей. Выручка снизилась на 3,9 процента и составила 86,5 миллиарда рублей. В третьем квартале сервисная выручка снизилась на 1,0 процента, до 78,1 миллиарда рублей. Этот показатель выше, чем кварталом ранее, благодаря росту выручки от передачи данных и цифровых услуг. При этом, отметили в компании, негативное влияние на выручку по-прежнему оказывает сокращение доходов от международного роуминга в условиях закрытия границ.

Со снятием жестких ограничений в ряде регионов в третьем квартале постепенно начали открываться салоны связи, однако, несмотря на позитивную динамику покупательской активности по сравнению со вторым кварталом, восстановления докарантинных показателей не наблюдается. Выручка от продажи оборудования и аксессуаров в третьем квартале сократилась на 23,9 процента, до 8,4 миллиарда рублей. Общее количество посетителей в салонах МегаФона было на 24 процента ниже, чем годом ранее.

Компенсировать негативный эффект от снижения выручки удалось благодаря контролю затрат. В результате компания увеличила OIBDA на 2,3 процента до 39,9 миллиарда рублей, сократив низкомаржинальные продажи оборудования и затраты на рекламу и общехозяйственную деятельность.

Компания активно инвестировала в поддержание и развитие сети в условиях возросшей в 2020 году нагрузки на инфраструктуру, а основная экономия CAPEX произошла за счет переноса не связанных с возведением и модернизацией сети проектов на более поздние сроки. В третьем квартале 2020 года общее количество базовых станций «МегаФона» выросло на 6,8 процента до 192 тысяч, при этом в современном сегменте 4G/LTE рост составил более 22 процента. Только в стандарте LTE и LTE Advanced было введено в эксплуатацию около 3 тысяч базовых станций.