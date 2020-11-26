Шантажировавшую Тарзана вымогательницу арестовали

Таганский районный суд столицы арестовал на два месяца Антонину Саввидес, обвиняемую по делу о вымогательстве денег у стриптизера и бодибилдера Сергея Глушко, более известного как Тарзан. Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе суда.

Жительницу Краснодарского края Саввидес отправили под стражу до 24 января 2021 года, заявила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

25 ноября вымогательницы, шантажировавшие Глушко, были задержаны. Полиция провела «контрольную закупку» у владельцев компромата на Глушко. Операция проходила в одном из московских ресторанов, по информации Telegram-канала «112» это был «Топчан» на улице Сергия Радонежского. К сотрудникам правоохранительных органов в штатском за деньгами явилась 49-летняя Антонина Саввидис. Вымогательницу задержали с поличным. Выяснилось, что женщина нигде официально не работала и не имела постоянного места жительства и прописки. Задержана также и ее 21-летняя подельница, Екатерина Колисниченко.

24 ноября Тарзан обратился в полицию с заявлением о шантаже. Неизвестные требовали у него долг в размере двух миллионов рублей. Если Глушко не передаст им деньги, они намеревались разместить в интернете «порочащую информацию личного характера».