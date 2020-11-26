Бывшая жена Джонни Деппа снялась без нижнего белья для модного журнала

Бывшая жена актера Джонни Деппа, французская певица, модель и актриса Ванесса Паради приняла участие в откровенной фотосессии для испанской версии журнала Harper's Bazaar. Ее снимки появились на сайте издания.

В частности, 47-летнюю знаменитость запечатлели в блестящем лиловом костюме модного дома Chanel, состоящем из пиджака и длинной зауженной юбки. При этом под расстегнутым жакетом на Паради не было нижнего белья.

Для обложки номера актриса снялась в темно-синем платье этого же бренда, украшенном орнаментом из кристаллов, и с распущенными волосами. Стилисты дополнили ее образ яркой помадой и маникюром.

Автором съемки стал фотограф Ксави Гордо (Xavi Gordo), который неоднократно сотрудничал с Harper's Bazaar и другими популярными журналами, такими как Elle и Madame.

Ранее в ноябре российская манекенщица Алеся Кафельникова попозировала в нижнем белье для французского фотографа Жюля Далод-Данези (Jules Dalod-Danesi). 22-летняя модель снялась перед зеркалом в комплекте черного белья.