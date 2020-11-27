Супруги нашли клад на собственном чердаке и отдали его прежним владельцам дома

Семья из города Колумбия, штат Южная Каролина, нашла на собственном чердаке старинные монеты, стоящие десятки тысяч долларов. Об этом сообщает Fox Business.

Материалы по теме Малыш на миллион Легендарный головорез Дикого Запада передал привет из прошлого Сокровища за бесценок Самые удивительные клады, которые нашли в купленном за копейки барахле

В двух ящиках, на которые наткнулись 46-летний Джеймс Мумфорд (James Mumford) и его жена Кларисса (Clarissa), лежали 46 золотых долларов с изображением статуи Свободы, отчеканенных в период с 1849 по 1907 год, и 18 моргановских серебряных долларов 1879-1904 годов. Суммарная ценность монет оценивается в 25 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей).

Супруги предположили, что клад оставили люди, которые жили в доме до них. Они связались с ними и отдали им монеты. «Прежний владелец — пожилой человек, — рассказала Кларисса Мумфорд. — Так что, думаю, он сам случайно спрятал монеты от себя. Он даже признался, что совершенно позабыл о них».

В 2018 году сообщалось, что старый фарфоровый чайник с потерянной крышкой и трещиной на ручке, купленный британцем за 15 фунтов стерлингов, оказался изделием XVII века, выпущенным на первой фарфоровой фабрике в Америке. Спустя два года находка ушла с аукциона за 575 тысяч фунтов стерлингов.