Британский актер театра и кино Джуд Лоу знал о вероятности возникновения пандемии с 2011 года. Об этом он рассказал в видеоинтервью, опубликованном на YouTube-канале журнала GQ.

Лоу пояснил, что научные эксперты, консультирующие режиссера Стивена Содерберга на съемках фильма «Заражение», где актер исполнил одну из главных ролей, предупреждали о реальной вероятности возникновения подобной пандемии. «Было ясно, что нечто подобное должно произойти», — заявил актер.

«Ученые, работавшие со Стивеном (Содербергом — прим. "Ленты.ру"), были опытными и образованными людьми», — сказал Лоу. По его мнению, они точно знали, чего можно было ожидать.

Они сказали актерам и съемочной группе, что это произойдет. «Вопрос был "когда", а не "если"», — добавил артист.

Лоу уточнил, что научные эксперты описывали все именно так, как и произошло в действительности. «Страшно узнать о таких вещах на съемочной площадке», — заявил артист.

Американский фильм «Заражение», вышедший в прокат в 2011 году, возглавил десятку самых полюбившихся россиянами кинолент за 2020 год. В картине рассказывалось о пандемии неизвестного вируса, охватившего весь мир.