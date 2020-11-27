Эндокринолог описала причину опасности ожирения для пациентов с коронавирусом

Жировая ткань — активная среда для скрытых воспалительных процессов, которые поддерживают нарушение иммунных реакций и мешают стабилизироваться иммунитету. Причину опасности ожирения для зараженных коронавирусом пациентов описала в интервью «Парламентской газете» директор НМИЦ эндокринологии, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева.

При ожирении организм не может дать вирусу должный отпор, так как воспалительные процессы мешают восстановлению иммунного фона как во время заболевания, так и после выздоровления. Она напомнила, что ожирение называют «болезнью болезней», так как клинически доказано влияние лишних килограммов на метаболические, сердечно-сосудистые, дыхательные, опорно-двигательные и онкологические осложнения.

Одно из самых опасных последствий избыточного веса — сахарный диабет, который почти точно разовьется, если жир начнет накапливаться во внутренних органах. При этом специалисты пока не знают, как предотвратить заболевание, поскольку неизвестно, что вообще заставляет жир идти в печень, почки, желудок, сердце и друге органы.

По словам Мокрышевой, во всем мире избыточную массу тела имеют 1,9 миллиарда человек, а 650 миллионов страдают ожирением. Она назвала ожирение неинфекционной пандемией, которая стала особенно заметной на фоне COVID-19. «Синергия этих пандемий с начала 2020 года погубила в мире более полутора миллиона человек», — заключила эндокринолог.

В октябре академик РАН Евгений Шляхто заявил, что ожирение более чем в семь раз увеличивает риск тяжелого течения коронавируса и почти в девять раз — риск летального исхода. Инфекционист Валерий Безносенко подтвердил, что коронавирус действительно тяжелее протекает у пациентов с ожирением, так как у них нарушены обменные процессы и кровообращение. Пульмонолог Сергей Пурясев добавил, что у таких граждан также нарушается дыхание из-за ограниченной в движении диафрагмы. Кроме того, из-за обильного жироотложения ухудшается работа сосудистой системы организма.