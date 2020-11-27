Украина испугалась добывать газ из-за России

Руководство украинского «Нафтогаза» испугалось добывать газ на шельфе Черного моря из-за близости базы российского флота, рассказал глава компании Андрей Коболев, слова которого приводит УНН.

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«И первый шаг, который мы планируем, — мы планируем изучение. Это будет зависеть, в том числе, от фактора российского морского флота, который присутствует в Черном море и который активно мешал нам совершать какие-либо действия. Надо учесть этот аспект риска и найти путь, каким образом его минимизировать», — отметил Коболев, говоря о действиях компании после получения разрешения от государственных органов на работу на черноморском шельфе.

Предоставление такого права «Нафтогазу» топ-менеджер назвал «единственно правильным и единственно возможным». Международные компании не заинтересованы в разработке шельфового месторождения до тех пор, «пока эти риски и неопределенности не будут сняты».

Брифинг, на котором выступал Коболев, носит название «Пять лет газовой независимости Украины». В 2015 году страна перестала напрямую закупать российское топливо, сохранив лишь транзит, соглашение о котором было продлено в конце прошлого года.

При этом поставки из Европы осуществляются по реверсным схемам: на Украину попадает закупленный у России газ. Москва и Киев неоднократно спорили об экономической целесообразности подобной политики.