В Норвегии рассказали об «экологическом подарке» от России: в городе Никель на границе между странами пообещали закрыть металлургический комбинат. Об этом пишет издание NRK.
Комбинат должен закрыться 23 декабря. NRK назвали новость «экологическим подарком в канун Рождества». Издание подчеркивает, что норвежцы выступали за закрытие комбината на протяжении последних 30 лет.
Отмечается, что в 1980-х выбросы диоксида серы с завода достигали 400 тысяч тонн, в последние годы их количество снизилось до 80 тысяч тонн. Однако эксперты отмечают, что это все равно примерно в пять раз больше, чем объем выбросов по всей Норвегии.
«Нас ждет крупнейшее сокращение выбросов диоксида серы в Северной Европе за многие десятилетия. Это очень хорошо, причем не только для природы России, но и для жителей приграничного Финнмарка (административно-территориальной единицы Норвегии — прим. «Лента.ру»)», — сказал один из эко-активистов Томас Нильсен.
26 ноября сообщалось, что в России владельцев промышленных предприятий обяжут возмещать ущерб за нанесенный окружающей среде вред. В случае принятия закона юридические лица, их учредители и индивидуальные предприниматели будут нести ответственность за ликвидацию экологического ущерба после вывода из эксплуатации или консервации объектов, которые оказывали негативное воздействие на окружающую среду, или при ликвидации или банкротстве их собственников.