В Норвегии рассказали об «экологическом подарке» от России: в городе Никель на границе между странами пообещали закрыть металлургический комбинат. Об этом пишет издание NRK.

Комбинат должен закрыться 23 декабря. NRK назвали новость «экологическим подарком в канун Рождества». Издание подчеркивает, что норвежцы выступали за закрытие комбината на протяжении последних 30 лет.

Отмечается, что в 1980-х выбросы диоксида серы с завода достигали 400 тысяч тонн, в последние годы их количество снизилось до 80 тысяч тонн. Однако эксперты отмечают, что это все равно примерно в пять раз больше, чем объем выбросов по всей Норвегии.

«Нас ждет крупнейшее сокращение выбросов диоксида серы в Северной Европе за многие десятилетия. Это очень хорошо, причем не только для природы России, но и для жителей приграничного Финнмарка (административно-территориальной единицы Норвегии — прим. «Лента.ру»)», — сказал один из эко-активистов Томас Нильсен.

26 ноября сообщалось, что в России владельцев промышленных предприятий обяжут возмещать ущерб за нанесенный окружающей среде вред. В случае принятия закона юридические лица, их учредители и индивидуальные предприниматели будут нести ответственность за ликвидацию экологического ущерба после вывода из эксплуатации или консервации объектов, которые оказывали негативное воздействие на окружающую среду, или при ликвидации или банкротстве их собственников.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться