Раскрыто состояние выпавшей с четвертого этажа в сугроб шестилетней россиянки

В Томске выписали из больницы выпавшую с четвертого этажа в сугроб шестилетнюю девочку. Об этом рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения области со ссылкой на главврача медучреждения Андрея Караваева. Информацию об этом публикует ТАСС.

В сообщении уточняется, что состояние россиянки удовлетворительное, но ей надо наблюдаться у невролога.

23 ноября в интернете появилось видео, на котором девочка падает из окна в сугроб, вылезает из него, отряхивается и, прихрамывая, уходит. Ребенок упал с высоты четвертого этажа. Медики сообщили, что девочка не получила ни одного перелома. В Следственном комитете установили, что в момент падения матери не было дома.

В январе жительница Ханты-Мансийского автономного округа упала из окна девятого этажа, а затем тоже встала и пошла в сторону. Она попросила соседей вызвать ей скорую, врачи оценили ее состояние как средней степени тяжести.