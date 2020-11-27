В Индии разбился советский истребитель

В Индии разбился учебно-тренировочный советский истребитель Военно-морских сил страны МиГ-29К. Об этом пишет The Times of India.

Он потерпел крушение над водами Аравийского моря около 17:00 по местному времени (14:30 мск) 26 ноября. Пилоты катапультировались перед падением: один из них выжил. Поиски второго пилота ведут воздушные и наземные подразделения.

РБК отмечает, что МиГ-29 эксплуатируются на авианосце «Викрамадитья» — это бывший советский авианесущий крейсер «Адмирал Горшков». Индия выкупила его у России еще в 2004 году.

В конце июня отмечалось, что Индия срочно закупит российские истребители МиГ-29 и Су-30МКИ, а также системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400. В прошлому году страна уже подписала контракт на поставку С-400 и перевела в счет него около 800 миллионов долларов. Получить вооружение Индия должна была в 2021 году. Однако после визита в Россию министра обороны страны Раджнатха Сингха стало известно, что Нью-Дели рассчитывает на сокращенный срок поставки — до конца 2020 года.