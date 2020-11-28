В России предложили запустить «наблюдающую за всей Землей» космическую станцию

Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» предложила запустить новую российскую орбитальную служебную станцию, которая сможет наблюдать сразу за всей поверхностью планеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы компании.

Согласно информации корпорации, станцию планируется разместить на орбите высотой 400 километров и с наклонением 98 градусов, что позволит ей получить «полный обзор Земли». Тем не менее ее основным предназначением будет наблюдение за Арктикой и северным морским путем. Отмечается, что проект создания подобной станции является уникальным, однако при конструкции она будет похожа на российскую станцию «Мир».

Ранее первый заместитель генерального директора РКК «Энергия» (входит в «Роскосмос») Владимир Соловьев сообщил, что некоторые элементы Международной космической станции (МКС) серьезно повреждены и не могут быть заменены на новые. По его словам, после 2025 года начнется лавинообразный выход из строя систем МКС, в результате чего дальнейшее поддержание станции станет слишком дорогим. На замену МКС в «Энергии» предложили создать российскую орбитальную служебную станцию (РОСС), которая, в частности, предусматривает беспилотный режим работы.

Позже в «Роскосмосе» опровергли сообщения об отказе госкорпорации от участия в МКС и отметили, что цитата Соловьева носила «информационный характер».