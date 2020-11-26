«Роскосмос» отказался отказываться от МКС

Информация об отказе «Роскосмоса» от участия в Международной космической станции (МКС), распространяемая некоторыми СМИ, не соответствует действительности, заявили в госкорпорации.

Там же добавили, что цитата первого заместителя генерального конструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», руководителя полетов российского сегмента МКС Владимира Соловьева на заседании Совета РАН по космосу «носила информационный характер».

«Вопрос сроков эксплуатации МКС зависит как от технических, так и от политических вопросов, обсуждаемых с партнерами. Так или иначе, планируется в начале следующего года приступить к консультациям с НАСА и другими партнерами по этим темам», — сообщили в «Роскосмосе».

Между тем в госкорпорации подтвердили, что ожидают от «Энергии» предложений по новой многофункциональной орбитальной станции, которые после рассмотрения научно-техническим советом «Роскосмоса» будут доложены в правительство.

Ранее Соловьев заявил, что после 2025 года начнется лавинообразный выход из строя систем МКС, в результате чего дальнейшее поддержание станции станет слишком дорогим. «Траты на дальнейшее финансирование, которые оцениваются в 10-15 миллиардов рублей, слишком велики», — признал Соловьев. На замену МКС в «Энергии» предложили создать российскую орбитальную служебную станцию (РОСС).