Необычную вспышку в небе над российским городом приняли за метеорит

В Смоленске местный житель увидел в небе над городом яркую вспышку непонятного происхождения, которую приняли за метеорит. Ее удалось запечатлеть на видео, которое опубликовало издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Ролик снял видеорегистратор 28 ноября 2020 года. Как пишет «Подъем», в кадр могло попасть падение метеорита. Однако в региональном управлении МЧС заявили, что никаких данных об этом не поступало.

После публикации видео другие жители российского города также рассказали, что видели накануне необычную вспышку в небе.

Ранее сообщалось, что в Индонезии мужчина разбогател благодаря метеориту, который упал на его участок. Объект размером с футбольный мяч пробил крышу его дома и упал на веранду. Мужчина продал метеорит коллекционеру за 1,4 миллиона фунтов стерлингов (около 140 миллионов рублей).