Вирусолог сделал новый прогноз по выходу России на плато по коронавирусу

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков сделал новый прогноз по выходу России на плато по коронавирусу в беседе с «Известиями».

Вирусолог заявил, что при хорошем раскладе лишь в конце декабря страна может выйти на плато или начнется снижение числа заболевших. По его словам, сейчас наблюдается увеличение количества инфицированных, но ситуация все равно контролируемая, «какого-то драматического прироста нет», заявил он.

«Думаю, есть небольшие предпосылки ожидать, что конец ноября и первая неделя декабря станут последними такими периодами», — сказал Волчков. Он добавил, что развитие ситуации с коронавирусом зависит от того, как россияне отпразднуют Новый год. Учитывая, что многие отмечают его в кругу друзей, это может увеличить число инфицированных, добавил он.

Ранее инфекционист Георгий Викулов рассказал о том, что есть группы людей, которые мешают выходу страны на плато по коронавирусу. По его словам, те, кто игнорируют требования властей и рекомендации врачей, мешают борьбе с распространением заболевания. Врач отметил, что соблюдение социальной дистанции и использование средств индивидуальной защиты являются необходимым условием для прекращения роста числа зараженных.

В России выявили более 26 тысяч новых случаев коронавируса за сутки. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 2 269 316 случаев коронавируса. За весь период распространения инфекции в России выявлено 39 527 летальных исходов, выздоровели 1 761 457 человек.