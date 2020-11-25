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Инфекционист рассказал о мешающих выходу на плато по коронавирусу людях

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Инфекционист Георгий Викулов рассказал о том, что есть группы людей, которые мешают выходу страны на плато по коронавирусу. Об этом директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций рассказал в интервью радио Sputnik.

По его словам, те, кто игнорируют требования властей и рекомендации врачей, мешают борьбе с распространением заболевания. Врач отметил, что соблюдение социальной дистанции и использование средств индивидуальной защиты являются необходимым условием для прекращения роста числа зараженных.

Викулов подчеркнул, что, возможно, стоит увеличить штрафы за несоблюдение санитарных и противоэпидемиологических требований. При этом он добавил, что в рамках комплексного подхода также стоит сначала предупреждать людей и доступным языком объяснять им необходимость соблюдения всех мер.

Ранее доктор медицинских наук Ирина Шестакова заявила, что для остановки пандемии коронавируса необходимо вакцинировать три четверти населения. По словам Шестаковой, вакцинация 75 процентов населения — единственный фактор, способный остановить пандемию даже при эффективности вакцины в 60-70 процентов.

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