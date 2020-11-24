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Россиянам назвали единственное условие для остановки пандемии коронавируса

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Фото: Globallookpress.com

Для остановки пандемии коронавируса необходимо вакцинировать три четверти населения. Такое условие назвала доктор медицинских наук Ирина Шестакова, передает «Говорит Москва».

По словам Шестаковой, вакцинация 75 процентов населения — единственный фактор, способный остановить пандемию даже при эффективности вакцины в 60-70 процентов.

Она указала, что вакцина даже со 100-процентной эффективностью не поможет остановить пандемию, если прививки будут у 50 или менее процентов населения.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что массовая вакцинация от коронавируса в России планируется с 2021 года, она будет добровольной. Голикова уточнила, что в гражданский оборот выпущено более 117 тысяч доз отечественной вакцины «Спутник V», до конца года планируется произвести более двух миллионов доз.

О добровольном характере предстоящей прививочной кампании также заявляли официальный представитель Кремля Дмитрий Песков и премьер-министр Михаил Мишустин.

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