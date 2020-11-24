Россиянам назвали единственное условие для остановки пандемии коронавируса

Для остановки пандемии коронавируса необходимо вакцинировать три четверти населения. Такое условие назвала доктор медицинских наук Ирина Шестакова, передает «Говорит Москва».

По словам Шестаковой, вакцинация 75 процентов населения — единственный фактор, способный остановить пандемию даже при эффективности вакцины в 60-70 процентов.

Она указала, что вакцина даже со 100-процентной эффективностью не поможет остановить пандемию, если прививки будут у 50 или менее процентов населения.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что массовая вакцинация от коронавируса в России планируется с 2021 года, она будет добровольной. Голикова уточнила, что в гражданский оборот выпущено более 117 тысяч доз отечественной вакцины «Спутник V», до конца года планируется произвести более двух миллионов доз.

О добровольном характере предстоящей прививочной кампании также заявляли официальный представитель Кремля Дмитрий Песков и премьер-министр Михаил Мишустин.