Матвиенко оценила вероятность введения новых жестких мер из-за коронавируса

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила вероятность введения в России новых жестких мер из-за коронавируса. Об этом сообщает газета «Известия».

По ее словам, оснований для введения новых мер, таких как локдаун, в стране нет. При этом Матвиенко отметила, что по регионам ситуация с коронавирусом сильно отличается. Спикер также добавила, что на данный момент нет необходимости снова закрывать российские границы.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала возможные сроки сохранения ограничений в России. По ее словам, ограничения из-за коронавируса, скорее всего, будут нужны до теплой весны. Попова добавила, что россиянам в 2020 году придется, вероятно, отказаться от поездок в дальние страны.