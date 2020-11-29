В России оценили риск начала войны из-за убийства иранского физика-ядерщика

Российский сенатор Алексей Пушков оценил риск начала войны из-за убийства одного из создателей ядерной программы Ирана Мохсена Фахризаде. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По его мнению, произошедшее не приведет к началу вооруженного конфликта. «Тегеран заинтересован в возвращении США к соглашению о ядерной программе Ирана. Ясно, что убийство имело целью скачок напряженности и срыв такого сценария. Иран не даст повода для войны: именно этого ждут его враги», — отметил политик.

Ранее сообщалось, что американские спецслужбы обвиняют Израиль в убийстве Фахризаде. При этом неизвестно, могли ли США быть осведомлены об операции заблаговременно. Белый дом и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) отказались давать журналистам комментарии по этому вопросу.

О том, что Фахризаде стал жертвой атаки террористов в населенном пункте Абсард близ иранской столицы, стало известно 27 ноября. Сначала на месте произошел подрыв смертника, а затем автомобиль ученого обстреляли другие нападавшие. В результате нападения погибли несколько человек.

Президент Ирана Хасан Роухани обвинил в случившемся Израиль.