Назван способ снизить риск возникновения новых пандемий

Запрет на торговлю дикими животными и восстановление мест их обитания снизят риск возникновения новых пандемий, заявила биолог, участница конференций конвенций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова в беседе с РИА Новости.

По ее словам, в Китае и Вьетнаме уже закрыта подобная торговля в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Петиция о соответствующем запрете была запущена российским отделением Greenpeace.

«Мы всегда знали, что когда идет торговля обезьянами, человекообразными или обычными, то есть риск передачи болезней <...> По подсчетам ученых, на каждом млекопитающем живет 60-70 разных видов вирусов», — сказала Воронцова. Она добавила, что, согласно данным экспертов, около 1,5 миллиона вирусов теоретически могут перейти от млекопитающих к человеку.

Биолог отметила, что на сегодняшний день буферная емкость планеты уменьшилась, человек продолжает вторгаться все глубже в природу, таким образом встречаясь с новыми возбудителями инфекционных заболеваний, которые затем разносит. «В естественной среде каждый вид имеет свое место обитания и в экосистеме встречается с видами, с которыми они уже соэволюционировали и приспособились друг к другу, а человечество нарушает этот порядок», — заявила Воронцова.

Ранее Воронцова призвала опасаться животных из-за COVID-19. По ее словам, птицы могли стать переносчиками коронавирусной инфекции между фермами по разведению норок. Она добавила, что всеми представителями семейства куньих хорошо принимается вирус. Также исследованиями было доказано, что морские млекопитающие могут заражаться из канализационных вод судов, а потом опять передавать вирус человеку.